Il laboratorio che elabora i tamponi del Napoli: "Pericolo altri contagi in squadra"

Napoli – "Maksimovic, nella normale routine in cui sono sottoposti i giocatori del Napoli, è stato riscontrato positivo. Il giocatore sarà in isolamento e verrà ricontrollato ma non spetterà più al laboratorio che ti dico ma toccherà alla ASL. Alla prima negatività gli sarà consentito di riprendere gli allenamenti". Così Giuseppe Portella, direttore del laboratorio della Federico II che elabora i tamponi del Napoli, intervenuto a Radio Punto Nuovo. "La squadra è stata nuovamente oggi sottoposti a tamponi e farà anche degli esami di tipo sierologico. Speriamo di dare risposta già questa sera. Il Pericolo c'è sempre di altri contagi. Fino a domenica Non ..."

