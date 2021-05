I siti web del governo belga sono andati offline per colpa di un cyberattacco (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il parlamento federale belga (foto: Wikipedia)Martedì 4 maggio un massiccio attacco DDoS (Distributed Denial of Service) ha colpito i siti web del governo belga mandando offline la maggior parte della rete It e colpendo anche alcuni sistemi interni. Un attacco DDoS prevede un sovraccarico dei siti colpiti in modo che il sistema informatico esaurisca le sue risorse e collassi. Un paragone figurativo può essere quello di una folla di persone che cerca di entrare in uno stadio passando attraverso un unico tornello funzionante: la calca delle persone che premono per entrare manderà in tilt il tornello, impedendo gli accessi allo stadio. Lo stesso avviene con i siti internet quando degli attori malevoli utilizzano dei bot per simulare gli accessi di utenti a un sito in ... Leggi su wired (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il parlamento federale(foto: Wikipedia)Martedì 4 maggio un massiccio attacco DDoS (Distributed Denial of Service) ha colpito iweb delmandandola maggior parte della rete It e colpendo anche alcuni sistemi interni. Un attacco DDoS prevede un sovraccarico deicolpiti in modo che il sistema informatico esaurisca le sue risorse e collassi. Un paragone figurativo può essere quello di una folla di persone che cerca di entrare in uno stadio passando attraverso un unico tornello funzionante: la calca delle persone che premono per entrare manderà in tilt il tornello, impedendo gli accessi allo stadio. Lo stesso avviene con iinternet quando degli attori malevoli utilizzano dei bot per simulare gli accessi di utenti a un sito in ...

