I riti scaramantici di Costacurta: “Quella volta che mi misi dietro Desailly” (Di mercoledì 5 maggio 2021) Direttamente dagli studi di Sky Sport, Alessandro Costacurta ha raccontato un curioso aneddoto di quando era calciatore del Milan Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 5 maggio 2021) Direttamente dagli studi di Sky Sport, Alessandroha raccontato un curioso aneddoto di quando era calciatore del Milan

xcestout : mi spezza sangio perché non capisco se da dentro abbia davvero la percezione di uscire per quel televoto o se in re… - patty_esposito : @INTROJKH Ragazze vengo dal Sud, sempre pronta ai riti scaramantici. Anche se devo mettere in mezzo nonna che sa fa… - blackblueshine1 : @Davide_m9 Prima del derby di ritorno, affrontato abbandonando con tranquillità tutti i riti scaramantici... - font_alessandro : I riti scaramantici funzionano #UdineseJuve - Cleo_55 : RT @MarcoPr56068788: 'Anche con il pass Ue gli Stati potranno imporre test e quarantene'. (fonte @repubblica) Di scientifico veramente poco… -