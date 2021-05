Green Pass Italia in vigore fra dieci giorni: ecco come funziona (Di mercoledì 5 maggio 2021) E’ stato annunciato ieri dal presidente del consiglio, Mario Draghi, il Green Pass Italia, il Passaporto vaccinale che permetterà di spostarsi liberamente fra regioni e anche nazioni, durante la prossima estate. Green Pass Italia, come funziona (Foto IlMessaggero)“Oggi (ieri ndr) i ministri del Turismo si sono incontrati ed è stato uno degli importanti appuntamenti del G20, è simbolico perchè pochi paesi sono interconnessi come l’Italia, tutti vogliono venire in Italia. Siamo pronti a dare il benvenuto a tutto il mondo”. Il premier ha aggiunto: “Purtroppo la pandemia ci ha chiuso temporaneamente, ma noi siamo nuovamente pronti ad ospitare il mondo. Le nostre montagne, le nostre ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 5 maggio 2021) E’ stato annunciato ieri dal presidente del consiglio, Mario Draghi, il, ilaporto vaccinale che permetterà di spostarsi liberamente fra regioni e anche nazioni, durante la prossima estate.(Foto IlMessaggero)“Oggi (ieri ndr) i ministri del Turismo si sono incontrati ed è stato uno degli importanti appuntamenti del G20, è simbolico perchè pochi paesi sono interconnessil’, tutti vogliono venire in. Siamo pronti a dare il benvenuto a tutto il mondo”. Il premier ha aggiunto: “Purtroppo la pandemia ci ha chiuso temporaneamente, ma noi siamo nuovamente pronti ad ospitare il mondo. Le nostre montagne, le nostre ...

repubblica : Turismo, Draghi: 'Dalla secondà metà di maggio sarà operativo il green pass per i viaggi in Italia' - Corriere : Green pass a metà maggio, Draghi: «Prenotate le vacanze in Italia, pronti ad ospitare i... - Agenzia_Ansa : Draghi al G20 del Turismo: 'Dalla seconda metà di giugno sarà pronto il Green pass europeo. Nell'attesa il governo… - davimar5280 : RT @petergomezblog: Turismo, Draghi: “Da metà maggio green pass nazionale per muoversi tra regioni. Arriverà prima di quello europeo” https… - Meira85253235 : RT @2q2q_q: Informateviiii...il garante avverte il governo sul PASSS!!! Ma lo capite o noooo....tra 2 anni vedrete cosa cazzo vi siete butt… -