Formula 1 | orari e info streaming del GP di Spagna

Leggi su newsmondo

(Di giovedì 6 maggio 2021) . Nuova sfida tra Hamilton e Verstappen. BARCELLONA () – . Quarto appuntamento del Mondiale delle quattro ruote. Nuova sfida tra Lewis Hamilton e Max Verstappen. Dopo il successo importante in Portogallo, il britannico cercherà di ripetersi anche a Barcellona in una sfida che si preannuncia molto equilibrata e, soprattutto decisa, dai dettagli. La Ferrari arriva incon l’obiettivo di mettersi alle spalle la prestazione non eccezionale a Portimao. Leclerc e Sainz proveranno a centrare il primo podio della stagione, ma dovranno fare molta attenzione a McLaren e Alpine che, dopo un periodo molto complicato, sembrano aver trovato la giusta competività.1,del GP diUn weekend classico quello di1. Il via è atteso con la conferenza ...