Festa scudetto Inter, ultras: “Non capisco accanimento, e allora le manifestazioni dell’1 maggio?” (Di mercoledì 5 maggio 2021) “La Festa per lo scudetto dell’Inter è stata una maniFestazione spontanea per un evento che capita raramente”. Ai microfoni dell’Adnkronos, l’ultras di spicco dell’Inter, Franco Caravita, commenta le polemiche relative alla Festa scudetto dei tifosi nerazzurri in piazza Duomo con assembramenti e poche mascherine: “Non capisco questo accanimento, non capisco perché non si polemizzi su altre maniFestazioni, per giunta organizzate, come la Festa del 1° maggio”. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 5 maggio 2021) “Laper lodell’è stata una manizione spontanea per un evento che capita raramente”. Ai microfoni dell’Adnkronos, l’di spicco dell’, Franco Caravita, commenta le polemiche relative alladei tifosi nerazzurri in piazza Duomo con assembramenti e poche mascherine: “Nonquesto, nonperché non si polemizzi su altre manizioni, per giunta organizzate, come ladel 1°”. SportFace.

Adnkronos : #ErmalMeta preso di mira per i commenti sulla festa scudetto dei tifosi Inter al #Duomo - HuffPostItalia : Virologi contro la festa scudetto dell'Inter: 'Assurdità, ne vedremo gli effetti' - repubblica : Festa scudetto Inter, preoccupazione per la 'variante nerazzurra': 'Rischio incremento contagi da coronavirus, anda… - pbecchi : Festa scudetto, Giulio Tarro: 'Quando lo dicevo io ero 'negazionista'. Ora ci arriva anche la 'scienza ufficiale''… - sportface2016 : Festa scudetto #Inter, protesta ultras: 'Non capisco l'accanimento. E allora le manifestazioni dell'1 maggio?' -