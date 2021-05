Elisa Sednaoui e Antik Batik | insieme per una moda bella e buona

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Fare moda per bene. Sono partite da questa comune visione di intenti Gabriella Cortese, fondatrice e direttore creativo del marchio Antik Batik, ed Elisa Sednaoui, modella e imprenditrice sociale al timone di Funtasia, un’organizzazione che realizza e fornisce contenuti ed esperienze, sia online che in presenza, progettati per bambini, genitori ed educatori. Una realtà volta ad offrire programmi educativo/formativi interdisciplinari utilizzando ambienti di educazione non-formale in cui i partecipanti si sentono liberi di esprimere se stessi, sperimentando l’autoconsapevolezza, l’ascolto profondo, la comunicazione positiva ed efficace, la ricerca di soluzioni creative e condivise alle sfide personali e sociali che incontrano.