E’ polemica sui social per “Il bacio proibito” del principe a Biancaneve (Di mercoledì 5 maggio 2021) Dopo il morso della mela, Biancaneve si è addormentata in un sonno profondo. E’ stato il principe a salvarla dandole il bacio del vero amore. E’ il finale della storia Disney che tutti conosciamo. Dopo 400 giorni di chiusura per la pandemia, il parco avventura “Disneyland” a Boston ha riaperto le porte al pubblico presentato in maniera rinnovata “Snow White’s Enchanted Wish“. E’ stata però polemica da parte di due giornaliste che hanno recensito la giostra, affermando: “Biancaneve dorme e dunque il bacio non è stato consensuale”. I classici Disney nella bufera: “Sono diventati obsoleti ed offensivi” Il mondo Disney è preso di mira sul mondo dei social. I cartoni storici stanno diventando ai giorni d’oggi obsoleti ed offensivi. “Non può essere un ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 5 maggio 2021) Dopo il morso della mela,si è addormentata in un sonno profondo. E’ stato ila salvarla dandole ildel vero amore. E’ il finale della storia Disney che tutti conosciamo. Dopo 400 giorni di chiusura per la pandemia, il parco avventura “Disneyland” a Boston ha riaperto le porte al pubblico presentato in maniera rinnovata “Snow White’s Enchanted Wish“. E’ stata peròda parte di due giornaliste che hanno recensito la giostra, affermando: “dorme e dunque ilnon è stato consensuale”. I classici Disney nella bufera: “Sono diventati obsoleti ed offensivi” Il mondo Disney è preso di mira sul mondo dei. I cartoni storici stanno diventando ai giorni d’oggi obsoleti ed offensivi. “Non può essere un ...

