Dogecoin abbatte i $ 0 | 70 e lancia Ripple tra le nuove quotazioni

(Di mercoledì 5 maggio 2021) La criptovaluta a tema Shiba Inu ha stabilito oggi un nuovo massimo storico di $ 0,71 dopo lesu eToro e Geminiha recentemente generato grande scalpore nei mercati delle criptovalute, avendo registrato negli ultimi sette giorni un rally di oltre il 125%. Esattamente nel giorni di ieri, un’impennata di oltre il 40% in meno di 24 ore ha visto il prezzo di DOGE superare per la prima volta il valore di $ 0,50, seguito rapidamente dal valore di $ 0,60. Questa mattina ha successivamente stabilito un nuovo massimo storico al valore di $ 0,71. In quel momento,presentava una capitalizzazione di mercato di oltre $ 89 miliardi, maggiore quindi di Coinbase, BP o General Motors.rappresenta attualmente la quarta più grande criptovaluta in termini di capitalizzazione di ...