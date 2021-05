Denise Pipitone choc | ispezione nella ex casa di Anna Corona Si cerca una stanza segreta

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Nuovi accertamenti sul caso di. Dopo le rivelazioni degli ultimi giorni la procura di Marsala ha disposto nuovi accertamenti. Uno di questi riguarda lain cui abitava, madre della sorellastra Jessica Pulizzi ed ex moglie del padre della bimba sparita da Mazara del Vallo l?1 settembre 2004. Nei giorni scorsi si era parlato dell’abitazione del padre di, dove viveva la ex moglie. La, ormai disabitata, avrebbe avuto al suo interno una botola, mai ispezionata da quando la bambina è scomparsa. Dopo la segnalazione si è mosso qualcosa ed è stato disposto che venissero condotte delle indagini in quello stabile. Questa mattina tra le molteplici ipotesi c’era anche quella secondo la quale il corpo della bambina potesse ancora essere ...

Si torna a parlare del caso di, la bambina scomparsa a Mazara del Vallo il 1 settembre 2004 . Oggi è scattata un'ispezione dei carabinieri della sezione investigazioni scientifiche, del comando provinciale di ..., ispezione in casa di Anna Corona/ Si cerca corpo? Procura smentisce Nel corso della puntata "Ore 14" in onda su Rai2, la mamma di Denise Pipitone, Piera Maggio, ha commentato gli accertamenti condotti dalle forze dell'ordine.