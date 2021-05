Davide Astori, Francesca Fioretti dopo la condanna del medico legale: «Scrivo per andare avanti» (Di mercoledì 5 maggio 2021) Francesca Fioretti ripercorre la sua storia a tre anni dalla morte di Davide Astori. All’indomani della condanna del medico sportivo, la compagna del calciatore della Fiorentina scrive un post su Instagram con cui condivide l’introduzione del suo libro “Io sono più amore“ e la voglia di andare avanti. Francesca ha trovato la forza per mettere nero su bianco il suo dolore, in un volume in uscita giovedì per La Nave di Teseo. Davide Astori, il post di Francesca Fioretti «Ho pensato spesso di scrivere la mia storia, la nostra storia. – si legge su Instagram – Tutte le volte che ci ho pensato, ho pensato che non avrei saputo da dove iniziare, come andare ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 5 maggio 2021)ripercorre la sua storia a tre anni dalla morte di. All’indomani delladelsportivo, la compagna del calciatore della Fiorentina scrive un post su Instagram con cui condivide l’introduzione del suo libro “Io sono più amore“ e la voglia diha trovato la forza per mettere nero su bianco il suo dolore, in un volume in uscita giovedì per La Nave di Teseo., il post di«Ho pensato spesso di scrivere la mia storia, la nostra storia. – si legge su Instagram – Tutte le volte che ci ho pensato, ho pensato che non avrei saputo da dove iniziare, come...

