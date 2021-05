Crioterapia | cos’è? Come funziona e quando è utile?

Leggi su cityroma

(Di mercoledì 5 maggio 2021)? In cosa consiste esi rivela essere? Tutto sulla terapia che si basa sul freddo. Persi intende un’applicazione terapeutica di basse temperature ai fini medici. E’ una tecnica ampiamente usata in ambito della medicina estetica ma non solo,vedremo più avanti. Consiste nell’abbassamento della temperatura topica attraverso l’utilizzo di azoto liquido. Benefici. Laporta numerosi benefici. In particolare ha effetto sulla circolazione e microcircolazione sanguigna grazie all’effetto vasocostrittore del freddo. Sul piano metabolico e sul piano nervoso si assiste ad un rallentamento e sul piano muscolare vi è un rilassamento, tutti effetti utili in ambito ...