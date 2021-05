Covid | in India nuovo record di morti | 3 780 in 24 ore Il governo dice no al lockdown

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Continua il dramma per mancanza di ossigeno e vaccini. La Banca centrale stanzia 6,7 miliardi di dollari per la produzione di siero anti

MediasetTgcom24 : Volo dall'India atterrato a Orio: 6 passeggeri positivi su 146 #covid - Tg3web : In India le vittime del covid registrate ufficilmente si avvicinano ai 4 mila casi al giorno. Ma ci sono stime che… - fanpage : 6 passeggeri positivi al Covid del volo proveniente dall'India. - lifestyleblogit : Covid, Oms: settimana record con 5,7 milioni casi, metà in India - - HnnIbl1 : @MediasetTgcom24 C'è il covid-19 nella redazione di MediasetTgcom24 ! Ma 'assai', ed ha preso il lobo cranico del… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid India

L'ha molta strada da fare, se vuole uscire dall'incubo". Secondo quanto detto lunedì dal ministro alla Salute ci sarebbero segnali che in almeno 12 stati, tra cui Delhi, Chhattisgarh e il ...Bratislava, 05 mag 11:50 - Il ministero degli Esteri slovacco raccomanda ai connazionali indi lasciare il Paese a causa del coronavirus. Lo rende noto il dicastero...NEW DELHI, 05 MAG - Un gruppo di ricercatori dell'Indian Institute of Science di Bangalore prevede circa 400mila morti in India verso l'11 giugno se si manterrà il trend attuale del contagio. Uno stud ...Roma, 5 mag. (askanews) - Migliaia di fedeli sciiti, la maggior parte dei quali senza mascherina, si sono riuniuti nella città pakistana di ...