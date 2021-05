Covid-19 | quale santo pregare? La risposta della scienza

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Aci si deve votare per invocare una pronta guarigione dal-19? La, inaspettatamente, l’ha data la– già prima che fossero disponibili i vaccini. Ad agosto 2020 un piccolo gruppo di ricercatori ha condotto uno studio medico-antropologico per scoprire apatrono si affidavano i fedeli nel momento del bisogno, intervistando – via social media – un campione di 1158 cattolici europei. “Nonostante le dimensionispiritualità ereligiosità abbiano deviato dalla medicina dopo il Rinascimento e il tardo Illuminismo, l’intercessione ai santi è ancora oggi una dottrina diffusa sia nella Chiesa cattolica che in quella ortodossa”, si legge nell’introduzione. “Dall’inizio del 2020 la pandemia di ...

sbonaccini : Un saluto e un abbraccio ai ragazzi e alle ragazze del Reparto Covid dell’ospedale di Reggio Emilia. Grazie per tut… - discordoconme : RT @BiologiScienza: Importante contributo scientifico. Quale santo pregare contro la Covid-19? - smart_creed : RT @datamagazine_it: Tornerà in presenza nel 2022 il #CES, dopo un anno durante il quale, causa #Covid, l'evento principale era stato spost… - MattiaCiprian : RT @BiologiScienza: Importante contributo scientifico. Quale santo pregare contro la Covid-19? - agnello_maria : RT @Dandiddi: Un mio contributo. Le competenze digitali dei docenti: quale scuola vogliamo dopo il Covid -

Ultime Notizie dalla rete : Covid quale

iLMeteo.it

...nei Paesi più svantaggiati . La Bill & Melinda Gates è a tutti gli effetti una multinazionale con circa 1.600 dipendenti e uffici dislocati in più continenti. E in molti ora si domandano...1 (2021) del nostro "Bollettino di Dottrina sociale della Chiesa" dedicato a: ": la Chiesa ... Una medesima locuzione allasi attribuiscono significati contrastanti, è estranea alla ricerca ...Per il secondo anno consecutivo la città non potrà vestirsi a festa celebrando, così come di consueto, il suo Santo Patrono. I baresi dovranno attendere ...Il test a campione, qualora si venga selezionati, è obbligatorio: le Autorità greche si riservano il diritto di rifiutare l’ingresso nel Paese a coloro i quali si rifiutino di sottoporsi al test rapid ...