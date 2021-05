Cosa fare quando ti annoi: Le 10 attività che migliorano la tua giornata (Di mercoledì 5 maggio 2021) Fino a poco più di un anno fa, la società inviava continui stimoli agli individui e il tempo per annoiarsi era fondamentalmente assente. Ora con la pandemia, le restrizioni e il lockdown, le attività da svolgere si sono dimezzate. Pertanto, Cosa fare quando si è annoiati e non si sa Cosa fare? Le 10 attività da svolgere Le attività che si possono svolgere quando si è annoiati sono molte, e anche molto semplici: Dedicarsi al giardinaggio e ritrovare il contatto con la natura; Guardare un documentario e aprire la mente a nuove informazioni; Meditare e riflettere su come sta procedendo la nostra vita; Leggere un buon libro o una rivista che tratta le tematiche che più ci ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 5 maggio 2021) Fino a poco più di un anno fa, la società inviava continui stimoli agli individui e il tempo perarsi era fondamentalmente assente. Ora con la pandemia, le restrizioni e il lockdown, leda svolgere si sono dimezzate. Pertanto,si èati e non si sa? Le 10da svolgere Leche si possono svolgeresi èati sono molte, e anche molto semplici: Dedicarsi al giardinaggio e ritrovare il contatto con la natura; Guardare un documentario e aprire la mente a nuove informazioni; Meditare e riflettere su come sta procedendo la nostra vita; Leggere un buon libro o una rivista che tratta le tematiche che più ci ...

Agenzia_Ansa : La pandemia ha fatto registrare un aumento degli abusi sui minori, cosa fare per arginare il fenomeno. Nella Giorna… - tancredipalmeri : Io non capisco questo accanimento su Andrea Agnelli. Ma scusate: ma se non si ricorda nemmeno quanti scudetti ha v… - NicolaPorro : Lo scandalo #Palamara non ha insegnato nulla. È ora che anche il Colle batta un colpo. Ecco come riformare il parla… - pensieripsyco : #mellos pensavo che il profilo tw si attivasse per informare su cosa fare domani...però niente - Al3ssi48 : RT @saangiovanni: domani l’unica cosa utile che deve fare chi va in puntata è buttare lo studio a terra mentre canta sangio e votarlo per i… -