Copasir: Meloni, 'no a nomine Servizi con presidente maggioranza' (Di mercoledì 5 maggio 2021) Roma, 5 mag. (Adnkronos) - "La previsione che la presidenza del Copasir spettasse ad un esponente dell'opposizione fu fatta contestualmente a quando fu tolto il voto parlamentare sulla nomina dei capi dei nostri Servizi di intelligence. Il concetto era il Governo nomina i capi dei Servizi segreti sentito il parere del presidente del Copasir, il quale, essendo esponente dell'opposizione garantisce il coinvolgimento del Parlamento. Poichè siamo vicini alle nomine dei nuovi Servizi segreti, si sta per creare un problema molto importante, perchè ci ritroveremo con un Governo che nomina i capi dei Servizi segreti sentendo un esponente della stessa maggioranza. Davvero è un problema solo mio?" Lo ha affermato Giorgia Meloni, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 maggio 2021) Roma, 5 mag. (Adnkronos) - "La previsione che la presidenza delspettasse ad un esponente dell'opposizione fu fatta contestualmente a quando fu tolto il voto parlamentare sulla nomina dei capi dei nostridi intelligence. Il concetto era il Governo nomina i capi deisegreti sentito il parere deldel, il quale, essendo esponente dell'opposizione garantisce il coinvolgimento del Parlamento. Poichè siamo vicini alledei nuovisegreti, si sta per creare un problema molto importante, perchè ci ritroveremo con un Governo che nomina i capi deisegreti sentendo un esponente della stessa. Davvero è un problema solo mio?" Lo ha affermato Giorgia, ...

