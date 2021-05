Contagi Covid in Bergamasca: -15% nuovi casi nell’ultima settimana (Di mercoledì 5 maggio 2021) Diminuisce la curva pandemica a Bergamo e provincia: lo rende noto l’Ats di Bergamo. nell’ultima settimana si è registrato un decremento pari a -172 casi (-15%), contro i - 9 della settimana precedente: la media giornaliera dei casi incidenti è pari a 143, contro i 167 della settimana precedente. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 5 maggio 2021) Diminuisce la curva pandemica a Bergamo e provincia: lo rende noto l’Ats di Bergamo.si è registrato un decremento pari a -172(-15%), contro i - 9 dellaprecedente: la media giornaliera deiincidenti è pari a 143, contro i 167 dellaprecedente.

