Chi L’Ha Visto | Piera Maggio sbotta in diretta e fa delle accuse | “Sappiamo di chi si tratta”

Piera Maggio ieri sera è stata ospite di Federica Sciarelli a Chi L'Ha Visto. La mamma di Denise Pipitone in diretta dalla piazza di Mazzara del Vallo ha mosso nuove accuse a qualcuno che sui social starebbe facendo una campagna denigratoria contro di lei e la sua famiglia. La donna ha dichiarato di sapere chi c'è dietro a questa macchina del fango. "Mi viene da dire che a noi come famiglia di Denise siamo stati rivoltati come un calzino, hanno fatto di tutto, ci aprivano anche i cassetti degli armadi. Oggi invece vengo a sapere che invece dall'altra parte c'è stato un rispetto per la famiglia di Anna Corona. Eravamo tutti uguali in quel momento. Dovevano verificare ugualmente per tutti e questo non è stato. In questi giorni attraverso di social, ci sono delle persone ...

