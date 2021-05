Ambiente: una centrale di monitoraggio hi-tech alla Reggia di Carditello (Di mercoledì 5 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLa Giunta regionale ha approvato la costituzione di una centrale operativa per il monitoraggio ambientale a livello campano. Sarà allestita nella Reggia di Carditello, “sede prestigiosa, ubicata in un territorio sensibile della provincia di Caserta, messa a disposizione dalla Fondazione Carditello”: lo rende noto il vicepresidente e assessore all’Ambiente, Fulvio Bonavitacola. “La centrale avrà il compito di coordinare e integrare le azioni dei differenti soggetti regionali operanti in materia di monitoraggio e controllo del territorio e dell’Ambiente. La centrale gestirà una piattaforma digitale cui confluiranno tutti i dati raccolti dai singoli organismi (Arpac, Istituto ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 5 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLa Giunta regionale ha approvato la costituzione di unaoperativa per ilambientale a livello campano. Sarà allestita nelladi, “sede prestigiosa, ubicata in un territorio sensibile della provincia di Caserta, messa a disposizione dFondazione”: lo rende noto il vicepresidente e assessore all’, Fulvio Bonavitacola. “Laavrà il compito di coordinare e integrare le azioni dei differenti soggetti regionali operanti in materia die controllo del territorio e dell’. Lagestirà una piattaforma digitale cui confluiranno tutti i dati raccolti dai singoli organismi (Arpac, Istituto ...

