Alberto Matano “poco virile” | accusa choc | lui si vendica a “La vita in diretta”

(Di mercoledì 5 maggio 2021)». È questa l’osservazione mossa da una telespettatrice in una lettera inviata al settimanale “Oggi”. La signora nella missiva ha rimarcato cosa non gradisce della conduzione del giornalista de “Lain”, quotidiano appuntamento di Raiuno. Parole rilanciate settimane fa da “Dagospia”, che hanno destato nonscalpore. Per alcuni, infatti, il contenuto della lettera è offensivo: l’espressione «» sarebbe decisamente infelice. leggi anche l’articolo —> “Lain” Luca Barbareschi: «Non è la prima migno**a…»,furioso. Gelo in studio...

surrealistangel : ALBERTO MATANO ED ENTRA FRANK MI PISCIOOOO - lamentocontinuo : RT @sonolaferaz: HA CHIAMATO ALBERTO MATANO ED È ENTRATO FRANK IO MI STO SENTENDO MALE #unapezzadilundini - emanuel41524572 : RT @sonolaferaz: HA CHIAMATO ALBERTO MATANO ED È ENTRATO FRANK IO MI STO SENTENDO MALE #unapezzadilundini - aeditashovel : RT @sonolaferaz: HA CHIAMATO ALBERTO MATANO ED È ENTRATO FRANK IO MI STO SENTENDO MALE #unapezzadilundini - parabatairs : RT @sonolaferaz: HA CHIAMATO ALBERTO MATANO ED È ENTRATO FRANK IO MI STO SENTENDO MALE #unapezzadilundini -

Ultime Notizie dalla rete : Alberto Matano

Durante il programma La vita in diretta, la scrittrice e opinionista televisiva, Barbara Alberti ha ironizzato con il conduttore, su un argomento particolare: ecco le sue parole. Il? L'articolo La vita in diretta,scherza con Barbara Alberti: chi è preso di mira? proviene da Ultimaparola.com . ...scosso a La vita in diretta: 'Immagini che hanno fatto impressione' Dopo più di un anno dall'inizio della pandemia, grazie all'effetto della campagna vaccinale iniziamo a vedere i primi ...«Caro direttoreguardo sempre La Vita In Diretta e ho una critica da fare al simpatico Alberto Matano: non mi piace quando punta l’indice a braccio teso verso la telecamera, mi sembra quasi sia ...Alberto Matano scosso a La vita in diretta: "Immagini che hanno fatto impressione" Dopo più di un anno dall'inizio della pandemia, grazie all'effetto ...