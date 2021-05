Accordo sul nucleare, Rohani: "Le sanzioni Usa saranno rimosse presto" (Di mercoledì 5 maggio 2021) ''Oggi tutti nel mondo dicono con una sola voce che non c'è altro modo se non l'attuazione dell'Accordo per la pace e la sicurezza nella regione e nel mondo'' ha detto il presidente iraniano Leggi su rainews (Di mercoledì 5 maggio 2021) ''Oggi tutti nel mondo dicono con una sola voce che non c'è altro modo se non l'attuazione dell'per la pace e la sicurezza nella regione e nel mondo'' ha detto il presidente iraniano

Ultime Notizie dalla rete : Accordo sul Nucleare Iran, Rohani: le sanzioni Usa saranno rimosse presto 'Il lavoro che i nostri negoziatori hanno fatto nei colloqui di Vienna, che si sono tenuti per riavviare l'accordo sul nucleare e rimuovere le sanzioni degli Stati Uniti, è stato eccezionale', ha ...

Roma, i retroscena del no a Sarri: Juventus spettatrice La Juve, a propria volta alle prese con tanti dubbi sul futuro, non ha ancora pagato la clausola e potrebbe a questo punto prendere ancora tempo, nella speranza che Sarri trovi un accordo con una ...

Accordo sul nucleare, Rohani: "Le sanzioni Usa saranno rimosse presto"

Università, nuovi scambi con l’Italia Sotto la lente la revisione dell’accordo bilaterale del 24 agosto 2011 sul reciproco riconoscimento dei titoli di studio universitari rilasciati a San Marino e in Italia ai fini del proseguimento ...

