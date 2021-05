5 maggio, altro che ‘ei fu’: Napoleone è ovunque e nessuno lo può giudicare. Nemmeno 200 anni dopo (Di mercoledì 5 maggio 2021) A scaldarsi tanto per gli anniversari sono soltanto due categorie di persone: le donne e ovviamente gli insegnanti. Non ci lasciamo sfuggire un decennale, un cinquantenario, un centenario. Anzi, più secoli sono, più ci infervoriamo, come se la cifra tonda riportasse in vita il personaggio, cosa che in diversi casi non sarebbe per niente auspicabile. Comprendo quindi il tiepido entusiasmo con cui gli studenti hanno accolto la fortunosa possibilità di declamare il 5 maggio proprio a duecento anni dalla morte di Napoleone, la cui spoglia immemore ha lasciato questa terra esattamente duecento anni fa. “Prof, appunto, è duecento anni che è morto, perché disturbarlo?”. Bel tipo, Napoleone: uno a cui il bodyshaming non faceva né caldo né freddo, o forse invece sì ed è per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 maggio 2021) A scaldarsi tanto per gliversari sono soltanto due categorie di persone: le donne e ovviamente gli insegnanti. Non ci lasciamo sfuggire un decennale, un cinquantenario, un centenario. Anzi, più secoli sono, più ci infervoriamo, come se la cifra tonda riportasse in vita il personaggio, cosa che in diversi casi non sarebbe per niente auspicabile. Comprendo quindi il tiepido entusiasmo con cui gli studenti hanno accolto la fortunosa possibilità di declamare il 5proprio a duecentodalla morte di, la cui spoglia immemore ha lasciato questa terra esattamente duecentofa. “Prof, appunto, è duecentoche è morto, perché disturbarlo?”. Bel tipo,: uno a cui il bodyshaming non faceva né caldo né freddo, o forse invece sì ed è per ...

