Zan (Pd) elogia Fedez: 'Importante il suo intervento contro l'omofobia' (Di martedì 4 maggio 2021) Le parole di Fedez a favore del Ddl Zan potrebbero aver avuto un'Importante rilevanza ai fini dell'approvazione, e soprattutto per smuovere le coscienze di molti che si sono sentiti colpiti dalle ... Leggi su globalist (Di martedì 4 maggio 2021) Le parole dia favore del Ddl Zan potrebbero aver avuto un'rilevanza ai fini dell'approvazione, e soprattutto per smuovere le coscienze di molti che si sono sentiti colpiti dalle ...

ariolele : RT @GiancarloDeRisi: Enrico Letta parla ancora del Dl Zan ed elogia Ferragniz. Chiedo a voi: ma è davvero una priorità? Non vorrei essere i… - Oxanna2003 : RT @GiancarloDeRisi: Enrico Letta parla ancora del Dl Zan ed elogia Ferragniz. Chiedo a voi: ma è davvero una priorità? Non vorrei essere i… - Claudio26520120 : RT @GiancarloDeRisi: Enrico Letta parla ancora del Dl Zan ed elogia Ferragniz. Chiedo a voi: ma è davvero una priorità? Non vorrei essere i… - rolandoroccando : RT @GiancarloDeRisi: Enrico Letta parla ancora del Dl Zan ed elogia Ferragniz. Chiedo a voi: ma è davvero una priorità? Non vorrei essere i… - GiorgioCarbon12 : RT @GiancarloDeRisi: Enrico Letta parla ancora del Dl Zan ed elogia Ferragniz. Chiedo a voi: ma è davvero una priorità? Non vorrei essere i… -

Ultime Notizie dalla rete : Zan elogia Zan (Pd) elogia Fedez: 'Importante il suo intervento contro l'omofobia' ad_dyn Sul ddl Zan: "Il Parlamento si deve occupare di tutto, può occuparsi sia dei diritti che dei temi della pandemia. Nei Paesi dove sono riconosciuti i diritti civili c'è una correlazione tra ...

Lucarelli smonta Fedez: "Il vero coraggio è un altro..." ...Fedez perché " ha fatto benissimo a non cedere alle pressioni che abbiamo ascoltato " e lo elogia ... Fedez ha sposato una causa giusta in una fase di consenso per il ddl Zan enorme, e per fortuna ". Ma ...

Zan (Pd) elogia Fedez: "Importante il suo intervento contro l'omofobia" Globalist.it Zan (Pd) elogia Fedez: "Importante il suo intervento contro l'omofobia" Il parlamentare autore del disegno di legge: "Il ddl non limita la libertà di espressione, se uno dice che gli fa schifo la pratica dell'utero in affitto non commette un crimine d'odio".

Adriano Celentano plaude all’intervento di Fedez: “Coraggioso, come una bomba” MILANO - Anche Adriano Celentano (foto) ha voluto elogiare Fedez schierandosi a suo favore dopo le esternazioni fatte dal rapper sul ddl Zan durante il ...

ad_dyn Sul ddl: "Il Parlamento si deve occupare di tutto, può occuparsi sia dei diritti che dei temi della pandemia. Nei Paesi dove sono riconosciuti i diritti civili c'è una correlazione tra ......Fedez perché " ha fatto benissimo a non cedere alle pressioni che abbiamo ascoltato " e lo... Fedez ha sposato una causa giusta in una fase di consenso per il ddlenorme, e per fortuna ". Ma ...Il parlamentare autore del disegno di legge: "Il ddl non limita la libertà di espressione, se uno dice che gli fa schifo la pratica dell'utero in affitto non commette un crimine d'odio".MILANO - Anche Adriano Celentano (foto) ha voluto elogiare Fedez schierandosi a suo favore dopo le esternazioni fatte dal rapper sul ddl Zan durante il ...