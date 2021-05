Viaggia su un' auto rubata durante il coprifuoco | denunciato per ricettazione e multato

Ultime Notizie dalla rete : Viaggia auto

Everyeye Auto

Schianto tra due, una si ribalta e finisce in un campo. Quattro feriti, uno portato all'ospedale dall'eliambulanza Million Day, caccia ai cinque numeri che possono valere un tesoro: l'estrazione ...... perché la F1verso lidi sempre più caldi e scene come quella di Sainz formato gambero ...di conservarselo per il futuro e affrontare l'esigente circuito del Montmelò senza novità sull'. Il ...FERMO - Era in giro, durante il coprifuoco, su un'auto rubata. Non ha fatto i conti con i controlli della polizia della questura di Fermo che lo ha fermato, nella zona di Lido Tre ...Un ragazzo di 22 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto intorno alle 12:30 sulla ex SP 114 a San Maurizio, nel tratto denominato via Ferdinando Bocconi che collega la strada statale 9 ...