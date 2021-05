Verbali Amara | Davigo che ha il Csm contro dai pm a Roma Brescia apre fascicolo su Milano

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 4 maggio 2021) Tre procure a lavoro, e una frattura profondissima tra il Csm e un suo ex consigliere. Piercamillo- che sedeva nel plenum del Consiglio superiore della magistratura fino a pochi mesi fa, quando è stato mandato a casa perché, compiuti 70 anni, era in pensione - sarà sentito in procura, a, domani, come persona informata sui fatti. Un ex pm davanti ad altri pm, questa volta in vesti diverse da quelle che ha portato per decenni. Gli uffici requirenti della Capitale indagano per calunnia Marcella Contrafatto, impiegata del Csm di lungo corso nonché assistente di. La donna è accusata aver fatto uscire fuori da Palazzo dei Marescialli, consegnandoli ad alcuni giornali, deicoperti da segreto.che contenevano delle dichiarazioni di Piero, avvocato, ...