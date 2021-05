Uomini e Donne, Oggi Putiferio in studio. La redazione smaschera Biagio, lui lascia il programma. Cos’è successo (Di martedì 4 maggio 2021) Eccoci alle anticipazioni di Uomini e Donne per le prossime giornate. Protagonisti al centro studio saranno nuovamente Sara e Biagio. La Dama inizia ad entrare in studio e raccontare lei di come sta procedendo tra loro. Ieri sembra abbiano litigato perchè è scesa una signora per lui che ha voluto tenere. Lei voleva chiudere ma lui l’ha ‘costretta‘ a vedersi in serata e così si sono ritrovati ieri sera e Sara ha ceduto a rivederlo soprattutto perchè lui le ha detto di non voler più conoscere la signora perchè troppo preso da lei. Arriva in studio la signora interdetta perchè lui non le ha fatto capire che voleva stoppare la conoscenza, anche la redazione rimane stupìta perchè lui non ha mai fatto intendere di voler dare l’esclusiva. Lui, una volta entrato, dice di aver ... Leggi su cityroma (Di martedì 4 maggio 2021) Eccoci alle anticipazioni diper le prossime giornate. Protagonisti al centrosaranno nuovamente Sara e. La Dama inizia ad entrare ine raccontare lei di come sta procedendo tra loro. Ieri sembra abbiano litigato perchè è scesa una signora per lui che ha voluto tenere. Lei voleva chiudere ma lui l’ha ‘costretta‘ a vedersi in serata e così si sono ritrovati ieri sera e Sara ha ceduto a rivederlo soprattutto perchè lui le ha detto di non voler più conoscere la signora perchè troppo preso da lei. Arriva inla signora interdetta perchè lui non le ha fatto capire che voleva stoppare la conoscenza, anche larimane stupìta perchè lui non ha mai fatto intendere di voler dare l’esclusiva. Lui, una volta entrato, dice di aver ...

