Traffico Roma del 04-05-2021 ore 11 | 30

(Di martedì 4 maggio 2021) LuceverdeBen ritrovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi aNord sulla Cassia soliti rallentamenti verso il centro dal raccordo a via di Grottarossa a Casalottirallentato per incidente in via di Boccea all’altezza di via Santa Gemma in entrambi i sensi di marcia trionfale chiusa via Cesare Lombroso a causa dell’avanzamento del manto stradale all’altezza di via Andrea Verga verso via di Torrevecchia al Foro Italico Ci sono rallentamenti per incidente in piazzale Lauro De Bosis in entrambi i sensi di marcia altro incidente con rallentamenti a San Giovanni sulla pianura o in prossimità di Piazza Sulmona verso il centro nella zona dell’isola Tiberina trafficato il Lungotevere da Ponte Palatino a ponte Garibaldi verso Campo dei Fiori diverse le manifestazioni in pieno svolgimento fino alle 13 a Piazza di ...