Sul Conegliano campione d’Europa l’ombra d’oro di Paola Egonu (Di martedì 4 maggio 2021) L’Italia del volley è sul tetto europeo per club per mano dell’Imoco Conegliano che il 1 maggio ha battuto in finale il Vakifbank Istanbul con il punteggio di 3-2. Cinque set giocati fino all’ultimo punto nel vero senso della parola: 22-25,25-22,23-25,25-23,15-12 per un totale di 2 ore e 21? di gioco. Una squadra che ha raggiunto il tanto desiderato titolo mancante alla lista, il titolo di campione d’Europa. Una stagione da incorniciare che verrà ricordata per le numerose vittorie in campo nazionale ed europeo a fronte di “zero sconfitte”. 64 vittorie consecutive dalla fine del 2019 che hanno frutto un poker d’eccezione: Scudetto, Coppa italia, Supercoppa e Champions League. L’impronta di Paola Egonu Su tutto questo c’è la mano, anzi il braccio di Paola Egonu che ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 4 maggio 2021) L’Italia del volley è sul tetto europeo per club per mano dell’Imocoche il 1 maggio ha battuto in finale il Vakifbank Istanbul con il punteggio di 3-2. Cinque set giocati fino all’ultimo punto nel vero senso della parola: 22-25,25-22,23-25,25-23,15-12 per un totale di 2 ore e 21? di gioco. Una squadra che ha raggiunto il tanto desiderato titolo mancante alla lista, il titolo di. Una stagione da incorniciare che verrà ricordata per le numerose vittorie in campo nazionale ed europeo a fronte di “zero sconfitte”. 64 vittorie consecutive dalla fine del 2019 che hanno frutto un poker d’eccezione: Scudetto, Coppa italia, Supercoppa e Champions League. L’impronta diSu tutto questo c’è la mano, anzi il braccio diche ...

Tg3web : Le pallavoliste dell'Imoco Conegliano salgono sul tetto d'Europa. Vincono contro la squadra di Istanbul e si aggiud… - LegaVolleyFem : ???????? L' A.Carraro @ImocoVolley #Conegliano conquista la @CEVolleyballCL #ChampionsLeague Volley!!! 3-2 sul… - RaiSport : #Conegliano sul tetto d'Europa ?? Nella finale #Champions battute al tie break le turche del Vakifbank #Istanbul??… - FrancescoUdine : Comunque la notizia del p3staggio del branco di Mac3doni in piazza a #Conegliano è passata troppo in sordina. Forse… - BellottoPaola : RT @LegaVolleyFem: ???????? @paola_egonu #MVP della #SuperFinals di @CEVolleyballCL #ChampionsLeague!?? Dopo esser stata MVP in #CoppaItalia e n… -