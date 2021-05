Sostegni bis | dallo smart working alle start-up | ecco le novità

(Di martedì 4 maggio 2021) Un nuovo giro di aiuti a fondo perduto a imprese e famiglie colpite dall’emergenza Covid, misure per incentivare le ricapitalizzazioni delle Pmi. E proroga fino alla fine di settembre della disciplina semplificata «emergenziale» per il ricorso allo. È' ricco il menù degli interventi contenuto nella bozza di decretobis che il governo punta a portare in Consiglio dei ministri entro venerdì 7 maggio. Vediamo le principali.

fattoquotidiano : I TAMPONI DEI CAMPIONI DEL CALCIO LI PAGA LO STATO Nel Decreto Sostegni bis dieci milioni di euro a fondo perduto… - fattoquotidiano : Non sarà neanche la seconda tranche di contributi a fondo perduto, prevista dal decreto Sostegni bis, a placare i m… - Pier1Pp : @Mov5Stelle Caso durigon turri zitti. Caso renzi agente segreto zitti.. Ma che razza di spese è questo? Poi la Cina… - GUERRIERA110 : Sostegni bis, la bozza: ristori potenziati, più smart working. E i malati Covid non pagano il ticket - Pier1Pp : @Mov5Stelle RAI politicizzata.. Ora approvate decreto sostegni bis e regalo alle banche con le dta.. Che schifo aiu… -

Ultime Notizie dalla rete : Sostegni bis

La bozza del Decreto Imprese , o Dl, potrebbe essere approvata dal Consiglio dei Ministri entro la fine di questa settimana, verosimilmente entro giovedì 6 maggio , ma per la sua ...Domani in aula sarà il giorno del primo . Al suo interno anche alcuni emendamenti previsti nella bozza delche dev'essere ancora varato. Tra questi c'è quello sui per i durante le saltati a causa del : le commissioni Bilancio e Finanze del Senato hanno approvato la proroga di sei mesi - da 18 mesi a ...Arriva un nuovo contributo a fondo perduto per Partita Iva con il DL Sostegni bis, ora Decreto Imprese. Ma questa volta i Ristori sono raddoppiati!4 rubricato "esenzione per il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria" della bozza di Decreto Sostegni bis si dovrebbe prevedere la cancellazione della prima rata IMU 2021 relativa ...