Skoda Fabia - La quarta generazione punta tutto sui benzina (Di martedì 4 maggio 2021) Si è fatta un po' attendere, la nuova Skoda Fabia, ma ne valeva la pena. Sette anni vanta, infatti, l'attuale serie, che verrà sostituita a breve dalla quarta generazione di una famiglia nata nel 1999. La nuova berlina boema, che sarà in prevendita in estate e nelle concessionarie in autunno, rappresenta difatti uno spartiacque nella storia del modello: perché, dopo le cugine Volkswagen Polo e Seat Ibiza adotterà a sua volta il pianale Mqb A0. Con tutti i vantaggi che ne conseguono in fatto di spazio, tenuta di strada, sistemi di bordo e di sicurezza. Non era scontata la conferma della variante station, che verrà presentata nel corso del 2022 per poi andare in produzione l'anno successivo. Cambia piattaforma. Il nuovo pianale comporta una taglia più grande e un design che simboleggia un ulteriore step nel linguaggio ... Leggi su quattroruote (Di martedì 4 maggio 2021) Si è fatta un po' attendere, la nuova, ma ne valeva la pena. Sette anni vanta, infatti, l'attuale serie, che verrà sostituita a breve dalladi una famiglia nata nel 1999. La nuova berlina boema, che sarà in prevendita in estate e nelle concessionarie in autunno, rappresenta difatti uno spartiacque nella storia del modello: perché, dopo le cugine Volkswagen Polo e Seat Ibiza adotterà a sua volta il pianale Mqb A0. Con tutti i vantaggi che ne conseguono in fatto di spazio, tenuta di strada, sistemi di bordo e di sicurezza. Non era scontata la conferma della variante station, che verrà presentata nel corso del 2022 per poi andare in produzione l'anno successivo. Cambia piattaforma. Il nuovo pianale comporta una taglia più grande e un design che simboleggia un ulteriore step nel linguaggio ...

