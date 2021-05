Salvini: “Riaperture entro 10 maggio”. Letta a Draghi: “Insoddisfazione per il metodo del leader della Lega” (Di martedì 4 maggio 2021) Matteo Salvini sulle Riaperture: “Il coprifuoco è un danno alla salute”. Ma Letta frena: “Suo metodo sbagliato”. ROMA – Matteo Salvini è ritornato a parlare di Riaperture. In conferenza stampa alla Camera il leader della Lega ha ribadito la necessità di ripartire il prima possibile se i numeri continueranno ad essere positivi. “L’Italia – ha ribadito l’ex ministro, riportato dall’Adnkronos – merita di ritornare a vivere con l’eliminazione del coprifuoco. Il limite orario è un danno alla salute ”. Salvini: “Ripartire il prima possibile” “L’Italia – ha ribadito Salvini – merita Riaperture al chiuso e all’aperto, di giorno e di notte, con l’eliminazione del coprifuoco . Io mi ... Leggi su newsmondo (Di martedì 4 maggio 2021) Matteosulle: “Il coprifuoco è un danno alla salute”. Mafrena: “Suosbagliato”. ROMA – Matteoè ritornato a parlare di. In conferenza stampa alla Camera ilha ribadito la necessità di ripartire il prima possibile se i numeri continueranno ad essere positivi. “L’Italia – ha ribadito l’ex ministro, riportato dall’Adnkronos – merita di ritornare a vivere con l’eliminazione del coprifuoco. Il limite orario è un danno alla salute ”.: “Ripartire il prima possibile” “L’Italia – ha ribadito– meritaal chiuso e all’aperto, di giorno e di notte, con l’eliminazione del coprifuoco . Io mi ...

