Riforma pensioni: cosa succede dopo quota 100. La proposta dei sindacati: 62 anni di età o 41 di contributi (Di martedì 4 maggio 2021) Cgil, Cisl e Uil si preparano a riaprire il cantiere sulla Riforma delle pensioni che potrebbe decollare entro metà mese. La disponibilità del governo c'è, come lo stesso ministro del Lavoro, Andrea Orlando, ha annunciato nei giorni scorsi. quota 100 terminerà la sua sperimentazione con il prossimo dicembre, i tavoli prioritari sulle politiche attive e la Riforma degli ammortizzatori sono stati già incardinati nella discussione con le parti sociali, con le quali a breve formulare testi base, e sono finalmente partite le Commissioni tecniche chiamate a valutare sia la possibilità di separare la spesa previdenziale da quella assistenziale che ad individuare il perimetro dei cd. lavori gravosi.

