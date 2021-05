Quer pasticciaccio brutto del Conservatorio Santa Cecilia (Di martedì 4 maggio 2021) Tutte le sentenze & le interpellanze parlamentari Lo scontro fra studenti e direttore del Conservatorio Santa Cecilia di Roma è arrivato alle carte bollate. Da quattro anni, l'istituzione musicale della capitale è nell'occhio del ciclone: tre ispezioni ministeriali, otto interpellanze parlamentari e 13 sentenze di condanna. Oltre a cinque contestazioni disciplinari agli studenti, di cui quattro per aver espresso dissenso sui disservizi e sulla gestione dell'attuale direzione. Ma l'ultimo episodio è il più clamoroso: uno studente, Dario Potenzano è stato sospeso per due mesi per aver criticato l'operato del direttore Roberto Giuliani durante un'assemblea studentesca online. L'atto inusuale ha provocato una sollevazione di scudi, di cui è al corrente anche la ministra all'Università e alla Ricerca Maria Cristina Messa. «Non si ... Leggi su panorama (Di martedì 4 maggio 2021) Tutte le sentenze & le interpellanze parlamentari Lo scontro fra studenti e direttore deldi Roma è arrivato alle carte bollate. Da quattro anni, l'istituzione musicale della capitale è nell'occhio del ciclone: tre ispezioni ministeriali, otto interpellanze parlamentari e 13 sentenze di condanna. Oltre a cinque contestazioni disciplinari agli studenti, di cui quattro per aver espresso dissenso sui disservizi e sulla gestione dell'attuale direzione. Ma l'ultimo episodio è il più clamoroso: uno studente, Dario Potenzano è stato sospeso per due mesi per aver criticato l'operato del direttore Roberto Giuliani durante un'assemblea studentesca online. L'atto inusuale ha provocato una sollevazione di scudi, di cui è al corrente anche la ministra all'Università e alla Ricerca Maria Cristina Messa. «Non si ...

