Napoli | Kouilibaly | distrazione muscolare di primo grado I tempi di recupero

(Di martedì 4 maggio 2021)per Koulibaly. Il difensore del, nei minuti finali della sfida contro il Cagliari aveva accusato dei problemi muscolari, nella zona del polpaccio. Koulibaly si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato unadi. Una brutta notizia per Gattuso, che dovrà rinunciare al difensore senegalese per almeno due settimane. Koulibaly salterà gli impegni contro Spezia, Udinese e Fiorentina. Ilspera di recuperare Koulibaly nella gara dell’ultima giornata contro il Verona. Secondo quanto riporta Radio Marte: “Koulibaly, a causa di unasalterà i prossimi due impegni del. ‘Il centrale azzurro ha svolto ...

...al, su Gattuso, Koulibaly, De Laurentiis ed altro. Queste le sue parole: SULLA CHAMPIONS LEAGUE ANTONELLI SU GATTUSO SU DE LAUREBNTIIS IMPREDITORE SOPRAFFINO ANTONELLI PARLA DI... ..."Bravo Omar Sy!", ha scritto il difensore numero 26 delpubblicando uno dei momenti del ... Omar Sy e Kalidou Koulibaly, storia di una grande amicizia Omar Sy e Kalidousono grandi ...Questo è nelle intenzioni di Aurelio De Laurentiis, che ha in mano anche un piano B nel caso l’intesa con Spalletti non dovesse essere raggiunta. Vincenzo Italiano piace, per esempio, così come Ivan J ...Kalidou Koulibaly ha una distrazione di primo grado, salterà la partita contro lo Spezia e anche quella con l'Udinese dell'11 maggio. Il difensore senegalese si è infortunato domenica contro il Caglia ...