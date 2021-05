Mettere un chip sul futuro dell’Europa (Di martedì 4 maggio 2021) Le difficoltà nell’approvvigionamento di microchip, il cuore dei sistemi elettronici, non riguarda più solo l’industria dell’auto tedesca come denunciato giorni fa dalla Bundesbank, ma anche il resto del mondo (Stellantis fermerà l’impianto di Melfi per una settimana a maggio, Honda si blocca per tre settimane in Giappone, Elon Musk, proprietario di Tesla, lo definisce “un problema enorme”) e si estende al mercato dei cellulari. Luca Maestri, responsabile finanziario di Apple, prevede una riduzione dei guadagni e delle vendite nel 2021; stessa cosa per la rivale Samsung. Guadagni e vendite che peraltro il lockdown aveva enormemente aumentato. Altre voci sono meno pessimistiche come quella di Jean-Marc Chery, ceo di StMicroelectronics, secondo il quale una buona pianificazione garantisce scorte sufficienti fino al 2022, ma questo sembra valere meno proprio per le ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 4 maggio 2021) Le difficoltà nell’approvvigionamento di micro, il cuore dei sistemi elettronici, non riguarda più solo l’industria dell’auto tedesca come denunciato giorni fa dalla Bundesbank, ma anche il resto del mondo (Stellantis fermerà l’impianto di Melfi per una settimana a maggio, Honda si blocca per tre settimane in Giappone, Elon Musk, proprietario di Tesla, lo definisce “un problema enorme”) e si estende al mercato dei cellulari. Luca Maestri, responsabile finanziario di Apple, prevede una riduzione dei guadagni e delle vendite nel 2021; stessa cosa per la rivale Samsung. Guadagni e vendite che peraltro il lockdown aveva enormemente aumentato. Altre voci sono meno pessimistiche come quella di Jean-Marc Chery, ceo di StMicroelectronics, secondo il quale una buona pianificazione garantisce scorte sufficienti fino al 2022, ma questo sembra valere meno proprio per le ...

