Luana D'Orazio morta sul lavoro: la Regione attivi il fondo di solidarietà (Di martedì 4 maggio 2021) Marco Stella: «La Regione Toscana conceda subito i contributi previsti dalla legge regionale n. 57 alla famuilia della giovane Luana D'Orazio, morta sul lavoro in un'orditura di Montemurlo. La legge 57 del 27/10/2008 istituisce il fondo di solidarietà per le famiglie delle vittime di incidenti mortali sul luogo di lavoro, e nel caso di Luana d'Orazio questa necessit si rende ancora più manifesta, per la giovane età della vittima, che lascia un figlio di 5 anni» L'articolo proviene da Firenze Post.

