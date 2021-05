Lilla, spaventoso incendio in una chiesa. Chi attacca i luoghi della cristianità in Francia? (Di martedì 4 maggio 2021) Roma, 4 mag – Un incendio è scoppiato ieri sera, attorno alle 20, nella chiesa cattolica di Saint-Pierre-Saint-Paul nel centro di Lilla, in Francia. Lilla, chiesa in fiamme Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco ma i danni sono purtroppo rilevanti, in particolare al tetto della struttura religiosa. “Non ci sono rischi di crollo”, segnalano i pompieri. Il prefetto di Hauts-de-France ha parlato di una “possibile origine accidentale”, rilevando che l’incendio “è partito dalla sacrestia, che era chiusa” ed “è adiacente al contatore elettrico” della chiesa. Restano però diversi dubbi al riguardo, in attesa dell’apertura di un’apposita inchiesta giudiziaria. Costruita in mattoni rossi in stile neoromanico, la ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 4 maggio 2021) Roma, 4 mag – Unè scoppiato ieri sera, attorno alle 20, nellacattolica di Saint-Pierre-Saint-Paul nel centro di, inin fiamme Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco ma i danni sono purtroppo rilevanti, in particolare al tettostruttura religiosa. “Non ci sono rischi di crollo”, segnalano i pompieri. Il prefetto di Hauts-de-France ha parlato di una “possibile origine accidentale”, rilevando che l’“è partito dalla sacrestia, che era chiusa” ed “è adiacente al contatore elettrico”. Restano però diversi dubbi al riguardo, in attesa dell’apertura di un’apposita inchiesta giudiziaria. Costruita in mattoni rossi in stile neoromanico, la ...

