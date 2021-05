Inter, porta girevole: Padelli lascia, Radu vuole più spazio. Sicuro solo Handanovic (Di martedì 4 maggio 2021) L’Inter in cerca di un portiere Sarà un’estate calda quella in casa Inter. I dirigenti nerazzurri nella prossima sessione di calciomercato dovranno fare i conti con la rivoluzione dei portieri, con Handanovic unico Sicuro della permanenza. “Il contratto di Padelli non sarà allungato. E lascerà la Pinetina anche Radu: il romeno potrebbe essere inserito come contropartita nell’affare Silvestri con il Verona, di Sicuro lui stesso non ha intenzione di restare un altro anno Intero in panchina, al netto della voglia dell’Inter comunque di cercare nuove soluzioni tra i pali dietro Handanovic” riporta la Gazzetta dello Sport. Oltre al portiere dell’Hellas occhi puntati su Musso, Cragno, Meret e Gollini. ... Leggi su intermagazine (Di martedì 4 maggio 2021) L’in cerca di un portiere Sarà un’estate calda quella in casa. I dirigenti nerazzurri nella prossima sessione di calciomercato dovranno fare i conti con la rivoluzione dei portieri, conunicodella permanenza. “Il contratto dinon sarà allungato. E lascerà la Pinetina anche: il romeno potrebbe essere inserito come contropartita nell’affare Silvestri con il Verona, dilui stesso non ha intenzione di restare un altro annoo in panchina, al netto della voglia dell’comunque di cercare nuove soluzioni tra i pali dietro” rila Gazzetta dello Sport. Oltre al portiere dell’Hellas occhi puntati su Musso, Cragno, Meret e Gollini. ...

Carbns : La roma come l'inter con conte, si porta a casa Mourinho. Allenatore di carisma con esperienza (che per caratteris… - Casti_F : San Siro, Inter-Roma, stadio riaperto al pubblico. Il popolo nerazzurro rende omaggio all'eroe del triplete. Al 12e… - tucolifestyle : @milan_corner A prescindere dalla posizione finale 75 punti li facciamo. Sarri ti porta i 10-15 punti in piu come Conte al'Inter. - stefanoa99 : @indiepatico @Milestemplaris All’inizio della seconda stagione all’Inter era molto vicino all’esonero. Poi ha vinto… - Leonard76856634 : @dreamerMA87 @marcopalears @FBiasin @Inter Se porta la squadra in champions ho paura che verrà riconfermato. È un u… -