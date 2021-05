Incidente sulla Roma-Fiumicino: un’auto si ribalta, 3 veicoli coinvolti (Di martedì 4 maggio 2021) Tragico sinistro sulla Roma-Fiumicino dove 3 auto sono state coinvolte in un Incidente stradale. Complice il maltempo, nello scontro un’auto – la Fiat Panda – si è ribaltata mandando in frantumi i vetri del veicolo dal lato guidatore. Sul posto sono intervenute due volanti della Polizia di Stato. Non dovrebbero esserci stati feriti gravi. Articolo in aggiornamento 1 di 4 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 4 maggio 2021) Tragico sinistrodove 3 auto sono state coinvolte in unstradale. Complice il maltempo, nello scontro– la Fiat Panda – si èta mandando in frantumi i vetri del veicolo dal lato guidatore. Sul posto sono intervenute due volanti della Polizia di Stato. Non dovrebbero esserci stati feriti gravi. Articolo in aggiornamento 1 di 4 ...

