Il lattante morto di trombosi

Leggi su butac

(Di martedì 4 maggio 2021) Ci avete segnalato un articolo a firma “Markus”, apparso sul solito blog di “controinformazione” Come Don Chisciotte. L’articolo, pubblicato il 25 aprile, titola:muore didiffusa due giorni dopo la vaccinazione COVID della madre Markus è un autore decisamente prolifico per Come Don Chisciotte, solo il 25 aprile ha pubblicato tre articoli. Uno dei tre è di solidarietà a Derek Chauvin, il poliziotto condannato per la morte di George Floyd, giusto per la cronaca. Ma a noi interessa la storia del. La fonte è una testata che si chiama “The Daily Expose”, registrata nel Regno Unito. Siamo di fronte a un caso identico a quello di poche settimane fa. The Daily Expose ci racconta appunto della morte di un. The report (which can be found here using VAERS ID – 1166062) details that the ...