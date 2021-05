Il centrodestra lombardo vara una mozione per abolire il coprifuoco

Leggi su bergamonews

(Di martedì 4 maggio 2021) Approvata martedì dal Consiglio regionaleunache chiede l’abolizione delserale in Lombardia. Nel merito è intervenuto il vicecapogruppo del Carroccio Andrea Monti: “La pandemia che ha travolto il nostro Paese, costringendoci a modificare il nostro stile di vita e a fare pesanti sacrifici, sta venendo finalmente sconfitta, grazie alla campagna vaccinale che stiamo portando avanti in Lombardia con ottimi risultati. Questo non deve certo farci abbassare la guardia, ma è anche giusto, oltre che doveroso, lavorare per un progressivo ritorno alla normalità, osservando l’andamento epidemiologico e agendo di conseguenza. Il ritorno alla normalità, rispettando le norme di sicurezza, è quello che chiediamo come Lega ed è quello che vogliono i cittadini lombardi e italiani”. Laè stta ...