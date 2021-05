Il bacio non consensuale del Principe a Biancaneve diventa un caso (Di martedì 4 maggio 2021) Un bacio non consensuale che crea scalpore. Anche se a darlo è un Principe in una giostra all’interno del più celebre parco divertimenti del mondo, Disneyland. Il Parco divertimenti parigino ha recentemente rinnovato una delle sue giostre originali, Snow White’s Scary Adventure, che ha presentato al pubblico durante la riapertura del parco dopo il lockdown, la scorsa settimana. La giostra, che è un viaggio nella fiaba di Biancaneve, ha però raccolto numerose critiche. A riportare la notizia è Entertainment Weekly. Disneyland ha infatti scelto di adottare come finale della corsa lo stesso del classico film d’animazione, ovvero il “bacio dell’eterno amore” del Principe mentre Biancaneve dorme, sostituendo così la morte della rigina Grimilde, presente invece nella prima ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 4 maggio 2021) Unnonche crea scalpore. Anche se a darlo è unin una giostra all’interno del più celebre parco divertimenti del mondo, Disneyland. Il Parco divertimenti parigino ha recentemente rinnovato una delle sue giostre originali, Snow White’s Scary Adventure, che ha presentato al pubblico durante la riapertura del parco dopo il lockdown, la scorsa settimana. La giostra, che è un viaggio nella fiaba di, ha però raccolto numerose critiche. A riportare la notizia è Entertainment Weekly. Disneyland ha infatti scelto di adottare come finale della corsa lo stesso del classico film d’animazione, ovvero il “dell’eterno amore” delmentredorme, sostituendo così la morte della rigina Grimilde, presente invece nella prima ...

