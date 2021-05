Il 4 maggio del Torino: la passione di Nicola onora gli Invincibili (Di martedì 4 maggio 2021) Il 4 maggio è la data simbolo della memoria granata: la passione e la partecipazione emotiva di Davide Nicola il modo migliore per onorare il Grande Torino Il 4 maggio 1949 consegnò alla leggenda molto più di una squadra di calcio, gli Invincibili del Grande Torino. Lo schianto di Superga chiuse un’epoca e ne aprì un’altra fatta di lutto, emozioni e cuore. Lo stesso che batte ancora forte nel petto dei tifosi, la cui passione sarà strozzata in questo pandemico 2021. Saranno celebrazioni anomale, inevitabilmente, rispetto al tradizionale pellegrinaggio verso il colle che da oltre settanta anni contraddistingue la data simbolo della memoria granata. Toccherà al Presidente Urbano Cairo compiere la scalata pressoché in solitaria per ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 4 maggio 2021) Il 4è la data simbolo della memoria granata: lae la partecipazione emotiva di Davideil modo migliore perre il GrandeIl 41949 consegnò alla leggenda molto più di una squadra di calcio, glidel Grande. Lo schianto di Superga chiuse un’epoca e ne aprì un’altra fatta di lutto, emozioni e cuore. Lo stesso che batte ancora forte nel petto dei tifosi, la cuisarà strozzata in questo pandemico 2021. Saranno celebrazioni anomale, inevitabilmente, rispetto al tradizionale pellegrinaggio verso il colle che da oltre settanta anni contraddistingue la data simbolo della memoria granata. Toccherà al Presidente Urbano Cairo compiere la scalata pressoché in solitaria per ...

VittorioSgarbi : Quello che scrive queste cose è lo stesso “campione” dei diritti civili salito sul palco del concerto del Primo Mag… - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 3 Maggio: 007: Renzi attaccava Conte e vedeva la spia all’autogrill - VittorioSgarbi : Se decidi di partecipare al concerto del Primo Maggio parli di lavoro, non fai un comizio per attaccare i tuoi avve… - F1Memorie : 4 maggio 1980 Didier #Pironi, al volante della sua Ligier, si aggiudica il primo successo in Formula 1 sul circuit… - CCISS_Ministero : A26 Genova-Gravellona Toce code per 4 km causa lavori tra Svincolo Ovada (Km 27) e A26 Svincolo Masone (Km 15,5)… -