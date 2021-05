Giro d’Italia 2021, Edward Ravasi e Manuel Belletti guidano la selezione della Eolo-Kometa (Di martedì 4 maggio 2021) La Eolo-Kometa, la professional italiana guidata da Ivan Basso e Alberto Contador, ha presentato oggi gli otto corridori con cui prenderà parte al Giro d’Italia 2021. I due leader del team saranno due italiani, vale a dire Edward Ravasi, il quale proverà a giocarsi le sue carte nelle tappe d’alta montagna, e Manuel Belletti, l’uomo veloce del sodalizio che cercherà di dire la sua negli arrivi a ranghi compatti. Oltra ai sopraccitati ci saranno anche l’esperto Francesco Gavazzi, il talentuoso Vincenzo Albanese, il quale va in cerca di riscatto dopo una serie di stagioni deludenti in maglia Bardiani, il puncheur ungherese Marton Dina, che sicuramente vedremo sovente in fuga, lo scalatore Lorenzo Fortunato, il giovane Samuele Rivi e il ... Leggi su oasport (Di martedì 4 maggio 2021) La, la professional italiana guidata da Ivan Basso e Alberto Contador, ha presentato oggi gli otto corridori con cui prenderà parte al. I due leader del team saranno due italiani, vale a dire, il quale proverà a giocarsi le sue carte nelle tappe d’alta montagna, e, l’uomo veloce del sodalizio che cercherà di dire la sua negli arrivi a ranghi compatti. Oltra ai sopraccitati ci saranno anche l’esperto Francesco Gavazzi, il talentuoso Vincenzo Albanese, il quale va in cerca di riscatto dopo una serie di stagioni deludenti in maglia Bardiani, il puncheur ungherese Marton Dina, che sicuramente vedremo sovente in fuga, lo scalatore Lorenzo Fortunato, il giovane Samuele Rivi e il ...

