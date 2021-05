Giada Borgato | «Al Giro d’Italia per emozionarmi ed emozionare»

(Di martedì 4 maggio 2021) Chiusa la carriera d’atleta nel 2014, Giada Borgato si è avvicinata al lavoro di telecronista. Ed ora, ha una grande responsabilità, dimostrare di saperci fare davvero. «Quando ho saputo di essere stata scelta per commentare il Giro d’Italia ho avuto uno shock! Da qualche anno lavoro nel campo ho intrapreso la professione di “voce tecnica”, ma non mi aspettavo una proposta così importante. Sono davvero emozionata e non vedo l’ora di iniziare».

Piergiulio58 : BLABLABIKE. GIADA BORGATO, LA PRIMA DONNA VOCE TECNICA AL GIRO. ???? FINALMENTE UNA DONNA, ERA ORA!?? - stefanozana : RT @Giulia_DeMaio: ????? Con questa chiacchierata tra ragazze registrata per il podcast di @tuttobiciweb_it #BlaBlaBike, vi racconto la sto… - LucaGuad : RT @tuttobiciweb_it: Conosciamo Giada #Borgato, la prima donna commentatrice tecnica del #Giro d'Italia, protagonista di #BlaBlaBike. https… - infoitsport : BLABLABIKE. GIADA BORGATO, LA PRIMA DONNA VOCE TECNICA AL GIRO - stefanorizzato : RT @Giulia_DeMaio: ????? Con questa chiacchierata tra ragazze registrata per il podcast di @tuttobiciweb_it #BlaBlaBike, vi racconto la sto… -

A 31 anni, questa ragazza padovana che ha ... Giada prima o poi commenterà le azioni del fidanzato Eros Capecchi, il suo primo supporter. Giada Borgato sarà la prima donna commentatrice tecnica del Giro d'Italia e, a pochi giorni dal via della co ...