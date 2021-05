Formazioni ufficiali Monza-Lecce, Serie B 2020/2021 (Di martedì 4 maggio 2021) Le Formazioni ufficiali di Monza-Lecce, partita valida per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie B 2020/2021. Il big match di questo terzultimo turno di campionato va in scena al Brianteo. Le due squadre occupano rispettivamente la quarta e la seconda posizione in classifica e sono divise da soli tre punti. In caso di vittoria i pugliesi farebbero un passo significativo verso la promozione diretti, condannando gli avversari ai play-off. Qualora fossero invece i padroni di casa ad ottenere i tre punti, i giochi sarebbero completamente riaperti a due giornate dalla fine e tutto potrà accadere. Fischio d’inizio fissato per le ore 14.00 di martedì 4 maggio. Di seguito le scelte dei due allenatori. Formazioni ... Leggi su sportface (Di martedì 4 maggio 2021) Ledi, partita valida per la trentaseiesima giornata del campionato di. Il big match di questo terzultimo turno di campionato va in scena al Brianteo. Le due squadre occupano rispettivamente la quarta e la seconda posizione in classifica e sono divise da soli tre punti. In caso di vittoria i pugliesi farebbero un passo significativo verso la promozione diretti, condannando gli avversari ai play-off. Qualora fossero invece i padroni di casa ad ottenere i tre punti, i giochi sarebbero completamente riaperti a due giornate dalla fine e tutto potrà accadere. Fischio d’inizio fissato per le ore 14.00 di martedì 4 maggio. Di seguito le scelte dei due allenatori....

TCGiovanile : DISTINTE (2^ Parte) - Altre 18 formazioni ufficiali (1-2 maggio) #2parte #calciogiovanile #distinte #giovanili - Calciodiretta24 : Serie B, Monza-Lecce: le formazioni ufficiali del match - Dalla_SerieA : Diretta Torino-Parma ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali - - Dalla_SerieA : Diretta Torino-Parma ore 20.45: formazioni ufficiali, come vederla in tv e in streaming - - gabrielemajo : Post Edited: TORINO-PARMA 1-0, GIALLOBLU RETROCESSI IN B / IL TABELLINO E LA DIRETTA LIVE DI ILARIA MAZZONI -