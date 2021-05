Fmi | Georgieva | ' possibile soluzione globale per tassazione società' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 4 maggio 2021) Roma, 4 mag. - (Adnkronos) - "Il sistema internazionale didelleè diventato oscuro e distorto" ma nel 2021 "abbiamo un'opportunità unica" per renderlo "semplice ed equo, e dobbiamo cogliere quest'occasione". Lo ha affermato il direttore del Fondo Monetario Internazionale Kristalinapartecipando alla presentazione di un saggio sulla normativa internazionale sull'imposizione fiscale sulle. L'economista bulgara ha ricordato come il Fondo "ha da tempo riconosciuto il dovere di promuovere unadelleche da una parte sostenga le attività produttive e dall'altra sia equa nei confronti dei nostri Stati membri. E ciò è particolarmente importante per i paesi in via di sviluppo a basso reddito, che spesso dipendono ...