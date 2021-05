Finale Champions League 2020/2021: data, orario, tv e streaming (Di martedì 4 maggio 2021) Tutto pronto all’Atatürk Olympic Stadium di Istanbul per la Finale di Champions League 2020/2021. Real Madrid e Chelsea da una parte, Manchester City e Psg dall’altra. Questo il quadro delle semifinali che determineranno i due pass per l’ultimo atto del torneo continentale. L’unica cosa certa è che un filone offre una squadra che non ha mai vinto il trofeo, l’altro metterà di fronte o una veterana (Real Madrid) o una squadra che in ogni caso il suo nome nel palmares delle grandi l’ha già scritto (Chelsea). La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Sport e in streaming sulla piattaforma Sky Go. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 4 maggio 2021) Tutto pronto all’Atatürk Olympic Stadium di Istanbul per ladi. Real Madrid e Chelsea da una parte, Manchester City e Psg dall’altra. Questo il quadro delle semifinali che determineranno i due pass per l’ultimo atto del torneo continentale. L’unica cosa certa è che un filone offre una squadra che non ha mai vinto il trofeo, l’altro metterà di fronte o una veterana (Real Madrid) o una squadra che in ogni caso il suo nome nel palmares delle grandi l’ha già scritto (Chelsea). La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Sport e insulla piattaforma Sky Go. SportFace.

