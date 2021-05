Crotone, Stroppa e l’esonero: «Un dispiacere, pensavo di poter terminare la stagione» (Di martedì 4 maggio 2021) Giovanni Stroppa ha parlato dell’esonero da allenatore del Crotone arrivato a metà stagione L’allenatore Giovanni Stroppa, in una intervista a La Gazzetta dello Sport, ha parlato dell’esonero dal Crotone arrivato a metà stagione. ESONERO – «Non puoi fare questo mestiere se hai paura dell’esonero. Me lo disse Zeman quando allenavo la Primavera del Milan. Non nego che allora era una preoccupazione. “E se rimango a casa che succede?”. Invece non è così: fa parte del mestiere, si mette nel curriculum. Un grande dispiacere. Resto legatissimo a tutto l’ambiente, ma pensavo di poter arrivare al termine, viste le tante difficoltà del percorso: la squadra allestita all’ultimo se non a ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 4 maggio 2021) Giovanniha parlato delda allenatore delarrivato a metàL’allenatore Giovanni, in una intervista a La Gazzetta dello Sport, ha parlato deldalarrivato a metà. ESONERO – «Non puoi fare questo mestiere se hai paura del. Me lo disse Zeman quando allenavo la Primavera del Milan. Non nego che allora era una preoccupazione. “E se rimango a casa che succede?”. Invece non è così: fa parte del mestiere, si mette nel curriculum. Un grande. Resto legatissimo a tutto l’ambiente, madiarrivare al termine, viste le tante difficoltà del percorso: la squadra allestita all’ultimo se non a ...

