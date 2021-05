Covid Lombardia | oggi 1 354 contagi | 353 a Milano Dati 4 maggio

Ultime Notizie dalla rete : Covid Lombardia

IL GIORNO

...in testa - La Regione con il numero maggiore di contagi è la, dove si ... - - > Leggi Anche, il report sui vaccini in Italia: il grafico interattivo aggiornato: in1.354 nuovi casi, in Campania 1.331 e in Puglia 1.028 (RCO). 04 - 05 - 21 17:16:33 (0554)SAN 0 NNNN(Adnkronos) - Sono 1.354 i nuovi contagi di coronavirus in Lombardia secondo i dati del bollettino di oggi, 4 maggio. Si registrano altri 41 morti, un dato che porta a 33.014 il totale dei decessi ...E’ stata approvata all’unanimità dal Consiglio regionale della Lombardia la mozione presentata a prima ... per l’individuazione della diffusione dell’infezione da Coronavirus. Speriamo presto di ...